Mutmaßlicher Lübcke-Mörder hat im AfD-Wahlkampf geholfen

Der Hauptverdächtige im Mordfall an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hatte offenbar engere Verbindungen zur AfD als bisher bekannt. Der NDR berichtet, der Hauptverdächtige habe die AfD im hessischen Landtagswahlkampf 2018 unterstützt. Der Beschuldigte soll Wahlplakate aufgehängt haben. Auch bei einer Wahlparty sei er dabei gewesen. Bisher war lediglich bekannt, dass der mutmaßliche Mörder Lübckes an einer Demonstration der AfD in Chemnitz teilgenommen hat. Lübcke ist im vergangenen Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Tatverdächtig ist ein Mann aus Kassel, der als Rechtsextremist gilt. Er sitzt in Untersuchungshaft.