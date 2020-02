per Mail teilen

Zwölf Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft - darunter ein Mann aus dem Raum Esslingen. Ihre mutmaßliche Terrorgruppe wollte offenbar "bürgerkriegsähnliche Zustände" in Deutschland herbeiführen.

Nach der Zerschlagung einer mutmaßlich rechtsextremen Terrorzelle werden mehr Details bekannt. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" nennt sich die Gruppe "Der harte Kern". Mitglieder sollen Bezüge zu der rechtsextremistischen Bürgerwehr "Soldiers of Odin" aus Finnland "gehabt haben, schreibt das Blatt unter Berufung auf Ermittlerkreise weiter.

Dauer 0:34 min Alle Haftbefehle gegen Terrorverdächtige erlassen Holger Schmidt berichtet

Rechtsextremer Gefährder Werner S. als Anführer

Der 53-jährige Werner S. aus dem Raum Augsburg gilt als der Anführer der Gruppe. Er ist nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" von den Behörden als rechtsextremer Gefährder geführt worden - und das bereits vor einigen Monaten.

Er soll gemeinsam mit dem 39-jährigen Tony E. aus Niedersachsen, dem 35-jährigen Thomas N. aus dem Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen und dem 47-jährige Michael B. aus dem Raum Esslingen in Baden-Württemberg den "harten Kern" bilden. Zudem gibt es nach Angaben der Ermittler noch einen fünften Mann, der aber bislang noch nicht festgenommen wurde.

"Bürgerkriegsähnliche Zustände"

Insgesamt wurden zwölf Verdächtige im Alter zwischen 30 und 60 Jahren bei Razzien am Freitag in sechs Bundesländern, darunter auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, festgenommen. Acht der Männer halten die Ermittler für Unterstützer, die bereit gewesen seien, Geld zu geben oder Waffen zu beschaffen.

Nach Informationen des SWR haben einige der Beschuldigten bereits Angaben gegenüber den Ermittlern gemacht.

Ziel der Gruppierung soll es laut der Bundesanwaltschaft gewesen sein, "die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik zu erschüttern und letztlich zu überwinden". Dazu sollten durch Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime "bürgerkriegsähnliche Zustände herbeigeführt werden".