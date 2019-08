Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will das Amt künftig dauerhaft und regulär ausüben. Bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz am 24. September werde er kandidieren, schreibt Mützenich in einem Brief an seine Fraktionskollegen. Positive Rückmeldungen aus der Partei hätten ihn in seinem Entschluss bestärkt. Mützenich war früher Vizechef der Fraktion. Nach dem Rückzug von Andrea Nahles hat er vorübergehend den Vorsitz übernommen.