Müller: Zustände in libyschen Flüchtlingslagern verbessern

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert, die Zustände in den libyschen Flüchtlingslagern so schnell wie möglich zu verbessern. Dazu gehöre eine UN-Initiative und mehr deutsches Engagement, sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Menschen in den Lagern würden misshandelt, und hätten nur die Wahl, dort zu sterben, auf dem Weg zurück in der Wüste zu verdursten oder übers Mittelmeer zu fliehen. Der CSU-Politiker kündigte an, dass Deutschland seinen zivilen Beitrag für Libyen deutlich ausbauen werde. Damit unterstütze man die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz.