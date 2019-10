Ein Angreifer soll im Pariser Polizeipräsidium mindestens vier Menschen mit einem Messer getötet haben. Er selbst sei erschossen worden, heißt es in Medienberichten.

Gegen 13 Uhr soll der Täter im Polizeipräsidium von Paris um sich gestochen habe. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass mindestens vier Menschen in dem Gebäude getötet wurden. Der Angreifer selbst soll von der Polizei erschossen worden sein.

Das Gebiet um das Polizeipräsidium - in der Nähe der Kathedrale von Notre-Dame - wurde abgeriegelt. Die nahegelegene Metro-Station Ile de la Cité wurde geschlossen.

Dauer 1:06 min Bluttat im Pariser Polizeipräsidium Der blutige Zwischenfall hat sich um die Mittagszeit ereignet. Der Täter, ein Angestellter im Polizeipräsidium, hat mit einem großem Keramikmesser nacheinander auf mehrere seiner Kollegen eingestochen. Nach dem derzeitigen Informationsstand sind vier Beamte, drei Frauen und ein Mann, dabei getötet wurden. Der Täter selbst wurde noch im Gebäude des Polizeipräsidiums von erschossen.

Das Gebiet um das Polizeipräsidium - in direkter Nähe der Kathedrale von Notre-Dame - wurde abgeriegelt, Rettungskräfte sind vor Ort, die nahegelegene Metrostation Ile de la Cité wurde geschlossen. Psychologen kümmern sich um die traumatisierten Kollegen.

Nach Innenminister Castaner und Premierminister Philippe hat sich mitterweile auch der französische Präsident Macron an den Tatort begeben.

Die Hintergrunde der Tat sind noch unklar. Die Ermittler gehen aber derzeit eher von einem internen Konflikt aus. Der Täter hat seit 20 Jahren in der Verwaltung des Polizeipräsidiums gearbeitet.

Täter soll im Präsidium gearbeitet haben

Die Motive des Täters sind noch unklar. Ein Gewerkschaftsfunktionär sagte, dass es sich um einen Verwaltungsangestellten im Präsidium handle. Nach Informationen von BFMTV hat der Täter ein Keramikmesser benutzt und konnte auf diese Weise die scharfen Einlasskontrollen in das Polizeipräsidium mit der Waffe passieren.

Erst am Mittwoch hatten Tausende Polizisten in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem "Marsch der Wut" im Osten der Hauptstadt aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police, waren in Paris rund 27.000 Polizisten auf die Straßen gegangen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide.