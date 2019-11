Sonntagabend sind die 41. Biberacher Filmfestspiele zu Ende gegangen. Höhepunkt war die Preisverleihung an die insgesamt neun Preisträger. "Im Niemandsland“ heißt der beste Spielfilm, der mit dem Goldenen Biber, dem Hauptpreis des Festivals, ausgezeichnet wurde. Der Film von Regisseur Florian Aigner zeigt eine Neuauflage von Romeo und Julia am Rande von Berlin in der Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Dabei spricht er laut Jury auch das selten behandelte Thema der Häuserenteignung in der DDR an. Der Publikumspreis ging an den Film "Mein Ende. Dein Anfang“. Ein Film, der immer wieder zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her springt. Rund 15.000 Kinofans kamen an den fünf Festivaltagen nach Biberach. mehr...