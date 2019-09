Moskauer Schauspieler Pawel Ustinow wieder frei

per Mail teilen

In Russland kommt der zu sechs Jahren Straflager verurteilte Schauspieler Pawel Ustinow wieder frei. Gegen die Verurteilung Ustinows gab es massive Proteste - von Showstars, Priestern und sogar von Teilen der Kremlpartei Geeintes Russland. Der Schauspieler war wegen angeblicher Gewalt gegen Polizisten bei einer Demonstration verurteilt worden. Dabei zeigt ein Video, wie Ustinow auf der Straße telefoniert als ihn Polizisten packen, zu Boden werfen und mit einem Schlagstock auf ihn einprügeln. In Moskau stehen Polizei und Justiz seit Wochen in der Kritik, mit überzogener Härte gegen Demonstranten vorzugehen.