Nach 25 Jahren ist der Mord an einer Frau in Sindelfingen aufgeklärt worden. Eine sogenannte "Cold-Case-Akte" konnte endlich geschlossen werden. Für Kriminalisten ist die Ermittlung in ungeklärten Fällen ein wichtiger Teil ihrer Arbeit.

Regelmäßig nehmen sich die Spezialisten bei der Polizei die Akten von ungelösten Tötungsdelikten vor. Das gleiche gilt für Vermisstenfälle, bei denen ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Vor allem dann, wenn es neue Hinweise gibt oder kriminaltechnische Neuerungen helfen könnten, Spuren auszuwerten, erklärt Sabine Rieger, Kriminaltechnikerin beim LKA Baden-Württemberg im SWR. Dauer 4:37 min Cold Cases - ungelöste Kriminalfälle Sabine Rieger vom LKA Baden-Württemberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch Mord nach 25 Jahren aufgeklärt Besonders wichtig bei der Arbeit an ungelösten Tötungsdelikten ist nach Einschätzung Riegers die länderübergreifende Zusammenarbeit. Das habe der gerade gelöste Fall einer 1995 ermordeten Frau aus Sindelfingen gezeigt. Ein 69-jähriger Mann wurde am Mittwoch in Hamburg festgenommen. Auf seine Spur brachte die Ermittler DNA vom Körper des Opfers, die routinemäßig erneut überprüft worden war. Blick von außen Wenn ein Cold Case erneut untersucht wird, dann meist von einem Kriminalisten, der zuvor nicht mit dem Fall befasst war. Kriminaltechnikerin Rieger erklärt, warum: "Am besten ist ein Perspektivwechsel, um unvoreingenommen an die Fakten heranzugehen." Geschlossen und zur Seite gelegt würden die Akten nie, denn: "Mord verjährt nicht!"