Der umstrittene CDU-Kreistagsabgeordnete Robert Möritz aus Sachsen-Anhalt ist aus der Partei ausgetreten. Das hat der Generalsekretär des Landesverbandes Sachsen-Anhalt bestätigt. Möritz war in Kritik geraten, weil er früher Kontakte zur rechtsextremen Szene hatte und ein Neonazi-Tattoo trägt. Der Streit um ihn hatte die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt ins Wanken gebracht. Mit seinem Parteiaustritt will Möritz nach eigener Aussage Schaden von der CDU abwenden.