Der 8. Mai soll nach dem Willen mehrerer Bundestagsfraktionen gesetzlicher Feiertag werden. Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano hatte das vor einigen Tagen gefordert.

Führende Politiker aus den Fraktionen von SPD, Grünen, Linkspartei und FDP unterstützen die Forderung nach einem Feiertag am 8. Mai in Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus.

Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano hatte das in einenem Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert.

Zur Begründung sagte die 95-Jährige im SWR: "Der 8. Mai war die Befreiung der ganzen Menschheit vom Hitler-Faschismus." Es sei schon lange fällig, "dass der 8. Mai ein Tag der Befreiung ist."

Das Interview mit Esther Bejanaro zum Nachhören:

Holocaust-Überlebende: "Der 8. Mai als Feiertag könnte helfen, dass man menschlich handelt" Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar reicht nicht

Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar reicht nach Ansicht Bejaranos nicht aus.

Die Rote Armee hatte am 27. Januar 1945 das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. "Vor der Befreiung mussten wir alle auf Todesmärschen in andere Konzentrationslager gehen, um dort Zwangsarbeit für große Konzerne zu machen, wie zum Beispiel für Siemens. Wir sind erst Anfang Mai befreit worden", so Bejarano.

Auch SWR-Berlin-Korrespondentin Evi Seibert unterstützt den Vorschlag, den 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu machen. Ein Feiertag helfe dabei, die Erinnerung an diesen Tag nicht zu vergessen.

Der Kommentar von Evi Seibert im Video:

"Ich finde, wir sollten das auch tun" Evi Seibert kommentiert.

Einmaliger Feiertag in Berlin am 8. Mai 2020

Deutschland wird in diesem Jahr am 8. Mai mit einem Staatsakt an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Absprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angeordnet. Das Land Berlin hat den 8. Mai in diesem Jahr einmalig zum Feiertag erklärt.

Neben dem 8. Mai werden auch immer wieder andere Jahrestage als Feiertage ins Gespräch gebracht. Vorgeschlagen wurden dafür etwa der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar oder das Datum der Ausrufung der Weimarer Republik, der Pogromnacht 1938 und des Mauerfalls - der 9. November.