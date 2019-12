Möglicherweise Bewegung im Fall des toten Georgiers in Berlin

In den Fall um den gewaltsamen Tod eines Georgiers in Berlin kommt möglicherweise Bewegung. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Russland nun doch kooperiert. Dem Magazin "Der Spiegel" sagte er, es gebe Zeichen, dass Moskau die Blockadehaltung aufgebe. Details nannte Seehofer nicht. Der Georgier ist im vergangenen Sommer in einem Berliner Park erschossen worden. Der mutmaßliche Täter mit russischem Pass sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass es sich um einen Auftragsmord russischer Behörden gehandelt hat.