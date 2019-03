Möglicher Zusammenschluss von Commerzbank und Deutscher Bank

per Mail teilen

Zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank soll es nach Presse-Informationen bald erste Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss geben. Die Zeitung "Welt am Sonntag" meldet, dass informelle Gespräche in sehr kleiner Runde geplant seien. Erste Kontakte habe es schon gegeben. Spekulationen über so einen Zusammenschluss beider Banken gibt es seit Monaten. Dadurch entstünde das mit Abstand größte deutsche Geldhaus. Beide Banken wollten zu den Berichten nichts sagen. Die Bundesregierung würde es begrüßen, wenn die Fusion zustande kommt. Zuletzt hieß es aus Berlin dazu, dass die deutsche Position auf dem Großbanken-Sektor gestärkt werden müsse. Die Regierung befürchtet, dass die Commerzbank andernfalls von ausländischen Investoren übernommen wird.