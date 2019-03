per Mail teilen

Die mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank sorgt für Kritik von allen Seiten. Auch die Chefs der beiden Institute selbst äußern sich nur zurückhaltend. Die Börse reagiert allerdings begeistert.

Am Wochenende wurde offiziell bekannt, dass Deutsche Bank und Commerzbank über eine gemeinsame Zukunft reden. Sollte der Zusammenschluss kommen, würde das drittgrößte Geldhaus Europas mit einem Marktanteil von 20 Prozent entstehen. Größer wären nur die britische HSBC und die französische BNP Paribas.

"Falsches Signal"

Im Gespräch mit dem SWR zeigt Bankenexperte Thomas Hartmann-Wendels von der Uni Köln kein Verständnis für dieses Projekt. Er fürchtet, dass am Ende der Steuerzahler einspringen müsse, sollte die Großbank in Schwierigkeiten geraten.

Für ihn ist es zudem ein falsches Signal. Schließlich habe man nach der Finanzkrise vor zehn Jahren versucht, Risiken zu minimieren. Seine Einwände erklärt Hartmann-Wendels im Audio:

Dauer 00:31 min "Too big to fail darf nicht sein" Kein Verständnis für den Druck aus der Politik.

Die Börse jubelt

Auch der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, sieht eine Megabank kritisch und als mögliche "neue Bedrohung für die Finanzwelt". An der Börse legten die beiden Aktien unterdessen deutlich zu. Börsianer versprechen sich von Fusionen massive Kosteneinsparungen.

Traum vom nationalen Champion

Hintergrund für die Gespräche ist der Druck von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Durch den Zusammenschluss soll ein nationaler Champion entstehen - der auch groß genug ist, um mögliche Übernahmeversuche ausländischer Banken abzuwehren.

Doch diese Sorge teilt Hartmann-Wendels nicht - ebensowenig wie die Hoffnung, dass aus zwei schwächelnden Instituten ein gemeinsames, schlagkräftiges Unternehmen wird:

Dauer 01:20 min "Aus zwei Banken mit Problemen entseht keine starke Bank" Die Größe ist nicht entscheidend.

20.000 Arbeitsplätze in Gefahr

Die Bundesregierung hält seit der Finanzkrise gut 15 Prozent der Anteile an der Commerzbank. Sie müsste der Fusion daher zustimmen. So groß das Interesse an einer deutschen Großbank ist, der Erhalt von Arbeitsplätzen könnte die Haltung der Bundesregierung verändern. Das hat Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) bereits deutlich gemacht.

Gewerkschafts-Chef Frank Bsirske fürchtet bei einer möglichen Fusion vor allem um Arbeitsplätze. Bis zu 20.000 Stellen von derzeit insgesamt rund 140.000 Stellen wären in Gefahr.

Ergebnisoffene Diskussion

Die Chefs von Deutscher Bank und Commerzbank, Christian Sewing und Martin Zielke, betonten, dass die Gespräche ergebnisoffen seien. Am Ende müsse nicht zwingend eine Fusion stehen.

Die Idee einer Fusion der beiden Geldhäuser ist nicht neu: