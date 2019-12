Eine falsche Todesanzeige für einen Schüler - das war der Höhepunkt eines krassen Mobbingfalls an einer Schule in Nördlingen (Bayern). Wir haben die Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Tuttlingen gefragt, wie sie es schafft, dass sich die Täter reflektieren.

Die Schule in Nördlingen spricht von einem Extremfall, den es so noch nicht gegeben habe: Ein 14 Jahre alter Mitschüler soll für einen 13-Jährigen eine Todesanzeige geschaltet haben und sogar ein falsches Bankkonto dafür angegeben haben. Schon im Vorfeld hatte es an der Schule weitere Mobbingfälle gegeben. Elvira Papesch kennt solche schweren Mobbingfälle. Sie leitet das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum in Tuttlingen. SWR-Moderatorin Astrid Meisoll hat mit ihr gesprochen.

Was macht man mit einem Teenager, der womöglich sogar Straftaten begeht: Wegsperren wie einen Erwachsenen kann man ihn ja nicht….

Nein, in der Tat nicht. Mit Strafe zu arbeiten ist auch nicht unser Ansatz. Wir versuchen tatsächlich herauszufinden, was der Grund dafür ist. Wir versuchen es zu schaffen, dass die Jugendlichen sich reflektieren. Dass sie sich fragen, was sie dazu gebracht hat so zu handeln. Aber dazu braucht es zunächst einmal die Einsicht, dass es falsch war. Das ist ja häufig schon der Knackpunkt, dass die Jugendlichen gar nicht erkennen können, dass sie was Falsches gemacht haben.

Wie kommen Sie konkret zu Ihrer Hilfe?

Viele Opfer scheuen sich lange Zeit Hilfe zu suchen. Es kommt oft über Umwege oder indirekt ans Licht, dass sie Opfer geworden sind. Die Täter suchen in der Regel gar keine Hilfe. Die haben keine Not und erleben durch die Macht in Mobbing-Fällen sehr positive Gefühle, die sie bestärken. Jugendliche für Gespräche zu gewinnen, ist oft sehr schwierig. Sie wollen - ähnlich wie oft bei Erwachsenen auch - nicht darüber reden.

Wie sieht Ihre Hilfe für Täter aus?

Wir versuchen mit den Jugendlichen zu erarbeiten, was sie gut können, wo ihre Stärken liegen. Diese Stärken zeigen sie ja durchaus beim Mobbing. Sie sollen hervorgehoben und positiv besetzt werden. Wir müssen Situationen schaffen oder finden, in denen diese sehr starken Anteile ihrer Persönlichkeit zum Tragen kommen - in einer positiven Weise für sich selber und für andere.

SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll im Gespräch mit Elvira Papesch

Das klingt nach sehr viel reden, reden, reden. Vermutlich gibt es an Ihrem Bildungszentrum auch sehr viele Gesprächsräume für die Schüler?

Das gibt es in der Tat sowohl im Unterricht als auch in Jugendhilfeangeboten. Unsere Jugendlichen werden begleitet, auch von Sozialpädagogen, die auch immer wieder Gespräche anbieten oder Aktionen. Dort können die jungen Menschen erleben, dass sie Erfolge haben, sei es im Sport oder in der Erlebnispädagogik und daran Freude zu haben, dass es anderen gut geht.

Eltern und Lehrer machen sich auch ganz schnell Vorwürfe. Wie viel können sie denn im Alltag mitbekommen - und wie viel müssen sie mitbekommen?

Das ist unterschiedlich. Es gibt Kinder, die viel erzählen und welche, die wenig erzählen. Es gibt Kinder, die viel erzählen würden, wenn ihnen jemand zuhören würde. Von daher ist es tatsächlich schwierig zu sagen, was müssen Eltern mitkriegen. Wir wollen Eltern ermutigen, Raum für Gespräche zu schaffen. Wir freuen uns, wenn Eltern ein echtes Interesse daran haben, was Kinder hier bei uns machen.