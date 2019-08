Mitsotakis bittet um Unterstützung des Reformkurses

Bei seinem Besuch in Berlin hat der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis die Bundesregierung gebeten, seinen Reformkurs zu unterstützen. Nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Mitsotakis, seine Regierung wolle viel weitreichendere Reformen als die von der EU auferlegten umsetzen, um Griechenland aus der Wirtschaftskrise herauszuführen. Zum Beispiel will Mitsotakis das Wachstum durch Steuersenkungen in Griechenland ankurbeln - so hofft er, die Schulden seines Landes leichter zurückzahlen zu können. Um Schuldenerleichterungen hat er bei dem Treffen nicht gebeten. Merkel lobte die von der Regierung in Athen geplanten Reformen.