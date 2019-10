Wer übernimmt die Führung einer zuweilen eher kopflosen SPD? Am Samstagabend will die Partei das Ergebnis der Mitgliederabstimmung öffentlich machen. Eine verlässliche Prognose gibt es nicht.

Es könnte sogar sein, dass erneut abgestimmt werden muss: Wenn es heute für kein Duo eine absolute Mehrheit gibt, kommt es zu einer Stichwahl. In der SPD ist auch weiterhin alles möglich, am Tag, an dem die Partei bekanntgeben will, wie ihre Mitglieder über den Parteivorsitz abgestimmt haben. Alle für Scholz? Eher nicht. Viele? Ja. Die meisten? Unklar.

Dauer 1:06 min SPD-Chefsuche: Partei gibt Ergebnis der Mitgliederbef SPD-Chefsuche: Partei gibt Ergebnis der Mitgliederbef

Das Ergebnis dürfte viel über den Zustand der SPD aussagen

Der Aufwand für diese Abstimmung war enorm. Wochenlang tourten die Kandidaten-Duos durch Deutschland. Sie stellten sich und ihre Pläne auf 23 Regionalkonferenzen vor und hofften - manche bangten vielleicht auch -, ihre Genossinnen und Genossen würden sie wählen.

Heute Abend wird im Willy-Brandt-Haus das Ergebnis bekannt gemacht. Seit 5.30 Uhr zählen 250 Parteimitglieder die Stimmen. Der Ausgang dürfte auch Einblick geben in den Zustand der gebeutelten SPD. Und vielleicht werden auch Spekulationen über die Überlebenschancen der Großen Koalition wach. In der Partei wird erwartet, dass kein Kandidatenpaar im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Dann entscheiden die SPD-Mitglieder vom 19. bis zum 29. November über die beiden Bestplazierten.

Lange hatten sich nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als Parteichefin im Juni kaum Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge gemeldet. Bewerbungen aus der ersten Reihe? Fehlanzeige. Erst kurz vor Ende der Bewerbungsfrist meldete sich Finanzminister Olaf Scholz doch noch. Am Ende kamen acht Duos und ein Einzelbewerber zusammen.

Eine Niederlage für Scholz würde wohl auch der Koalition schaden

Für den selbst- und machtbewussten Scholz könnte es schädlich sein, sollten er und seine Brandenburger Partnerin Klara Geywitz schlecht abschneiden. Auch für die SPD selbst und die Koalition wäre das ein schlechtes Zeichen, schließlich ist Scholz der mit Abstand bekannteste Kandidat.

Bis auf das Duo Boris Pistorius und Petra Köpping haben sich die anderen Teams eher kritisch zur Koalition präsentiert, links und reformerisch. Vor allem der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der zusammen mit der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Saskia Esken antritt. Die beiden gelten auch als Favoriten der Parteilinken.