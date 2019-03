per Mail teilen

Mit nur 52 Jahren ist der US-amerikanische Schauspieler Luke Perry gestorben.

Aus dem Umfeld des Schauspielers heißt es, er habe in der vergangenen Woche einen schweren Schlaganfall erlitten. An den Folgen sei er nun gestorben.

Perry wurde in den 90er Jahren berühmt als Dylan McKay in der Serie "Beverly Hills, 90210". Aktuell war er in der Fernsehserie "Riverdale" zu sehen.