Missbrauchsfall Lügde: Mutter soll Hauptverdächtigen erpresst haben

per Mail teilen

Im Missbrauchsfall von Lügde hat der Hauptangeklagte wegen einer angeblichen Erpressung Anzeige erstattet. Sein Anwalt sagte dem WDR, die Mutter eines der Opfer habe 500 Euro von ihm verlangt, als sie im vergangenen Juli von dem Missbrauch erfahren habe. Der Hauptverdächtige soll das Geld gezahlt haben, konnte einer weiteren Forderung aber nicht nachkommen. Daraufhin sei die Frau zur Polizei gegangen, so der Anwalt. Der Verteidiger der Mutter nannte den Vorwurf eine Lüge. Offenbar solle nun die Frau an den Pranger gestellt werden, die den Fall an die Öffentlichkeit gebracht habe, sagte er.