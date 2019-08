per Mail teilen

Der für September geplante Missbrauchs-Prozess gegen den früheren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wird verschoben. Das Gericht in New York entschied, dass die Verhandlung erst im kommenden Januar beginnen soll. Weinstein soll über 80 Frauen missbraucht haben, die meisten Fälle sind verjährt. Verhandelt werden deshalb nur vier Fälle, zwei davon wurden neu in die Anklage aufgenommen. Diese Beiden sind der Grund für die Verschiebung.