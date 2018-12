Missbrauch: Kirche übergibt Staatsanwaltschaft Freiburg Akten

per Mail teilen

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal hat die Erzdiözese Freiburg die Personalakten von 190 verdächtigen Priestern und Diakonen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Sie waren in den vergangenen 70 Jahren im Erzbistum Freiburg tätig. 30 von ihnen leben noch. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger erklärte, man wolle Klarheit darüber bekommen, ob es noch Fälle gebe, die strafrechtlich verfolgt werden müssten. In den vergangenen Monaten hatte die katholische Kirche bundesweit mögliche Missbrauchsfälle durch Priester und Diakone untersuchen lassen.