Mischustin wird neuer russischer Regierungschef

per Mail teilen

In Russland hat das Unterhaus, die Duma, Michail Mischustin als neuen Ministerpräsidenten gebilligt. Mischustin ist der Wunschkandidat von Präsident Wladimir Putin. Er hat zehn Jahre lang die russische Steuerbehörde geleitet. Der 53-Jährige hat es sich zum Ziel gesetzt, das Geschäftsklima in Russland zu verbessern und Investitionen zu fördern. Beobachter vermuten, dass Präsident Putin mit dem Umbau der russischen Regierung seine Macht erhalten will. Er selbst darf laut Verfassung nach Ende seiner Amtszeit 2024 nicht noch einmal als Präsident kandidieren. Daher wird darüber spekuliert, Putin könne wieder ins Amt des Ministerpräsidenten wechseln.