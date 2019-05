per Mail teilen

Die Verbraucherschutzministerien der Länder wollen verstärkt gegen sogenannte Fake-Shops im Internet vorgehen. Es ist ein zentraler Punkt der Konferenz der Minister in Mainz.

Nach Informationen von NDR und "Süddeutscher Zeitung" sprechen sie sich dafür aus, dass die Anmeldung von Internetseiten mit einer de-Domain künftig nur mit einer Identitätsprüfung möglich ist.

Immer mehr Fake-Shops fluten das Internet - und die Betrüger werden immer professioneller: Die Seiten sehen mittlerweile aus wie gewöhnliche Online-Shops. Mehr als vier Millionen Deutsche sind bereits zu Opfern geworden. SWR Aktuell, Facebook , 27.8.2018, 19:01 Uhr

Falsche Seriosität wird vorgegaukelt

Bisher kann man eine Internetseite mit einer de-Adresse anmelden, ohne seine Identität nachweisen zu müssen. Die Folge, viele solcher Seiten werden mit falschen Namen und Anschriften angemeldet. Betrüger, die Fake-Shops betreiben, nutzen de-Domains um Kunden falsche Seriosität vorzugaukeln.

Eine Identifizierung solle künftig zwingend notwendig sein, sagte Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) dessen Ministerium die Vorschläge entwickelt hat. Um diese Forderung der Landesministerinnen und -minister aber umzusetzen, müsse das Bundesjustizministerin tätig werden.

Zentrale Anlaufstelle

Das Ziel der Länderinitiative ist es, das Phänomen betrügerischer Internetangebote in den Griff zu bekommen, Fake-Shops, die in ihrer Aufmachung immer perfekter werden. Deshalb sprechen sich die Minister offenbar auch für eine zentrale Anlaufstelle bei den Ermittlungsbehörden aus. Diese soll in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen helfen Fake-Shops zu bekämpfen.