In Erfurt kündigte Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) an, noch nicht sofort zurücktreten zu wollen. Unterdessen wird intensiv nach einem Ausweg aus dem Wahl-Debakel gesucht. Eine schnelle Lösung zeichnet sich nicht ab.

Kemmerich begründete seine Entscheidung, vorerst im Amt bleiben zu wollen, mit der komplizierten Situation im Freistaat nach der Wahl. Die Juristen seien sich einig, dass ein sofortiger Rücktritt "nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Regierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht", sagte Kemmerich nach einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke).

Linke, SPD und Grüne hatten Kemmerich zuvor ein Ultimatum gestellt. Der Ministerpräsident solle umgehend zurücktreten oder im Landtag die Vertrauensfrage stellen, sagten Vertreter der drei Parteien Donnerstagabend in Erfurt. Bis Sonntag solle er sich erklären, forderten sie. Außerdem müssten die Fraktionen von CDU und FDP die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten ermöglichen.

Ramelow kandidiert nur bei sicherer Mehrheit erneut

Ob es zu einer Neuwahl oder einer Lösung auf parlamentarischer Ebene kommt, ist bislang weiter unklar. Im Falle einer erneuten Ministerpräsidenten-Wahl im Parlament kündigte die Linke an, ihren Kandidaten, Bodo Ramelow, nur dann erneut aufstellen zu wollen, wenn dieser mit einer sicheren Mehrheit rechnen könne. Man brauche 46 Stimmen, Rot-Grün verfüge über 42 Mandate, so Linken-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow.

Lindner als FDP-Parteichef bestätigt

Die Liberalen haben sich am Freitag zu einem Krisengespräch getroffen. Die FDP-Spitze sprach ihrem Parteichef Christian Lindner mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen aus. Lindner erhielt von den 36 abgegebenen Stimmen 33 Ja- und eine Nein-Stimme. Zwei der Anwesenden enthielten sich, wie die Nachrichtenagentur dpa erfuhr.

CDU könnte sich Unterstützung von SPD- oder Grünen-Kandidat vorstellen

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorgeschlagen, statt Ramelow einen Kandidaten von SPD oder Grünen als neuen Ministerpräsidenten aufzustellen. Der Linken-Politiker verfüge offensichtlich nicht über eine Mehrheit im Thüringer Landtag, begründete Kramp-Karrenbauer ihren Vorschlag. Es gehe darum, einen Ministerpräsidenten zu finden, der das Land eine und nicht spalte. Das sagte sie nach einem Treffen des CDU-Präsidiums, bei dem über das weitere Vorgehen nach dem Eklat bei der Ministerpräsidenten-Wahl in Erfurt beraten wurde.

CDU-Politiker Caspary kritisiert Ramelow

Ähnlich argumentiert der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary. Im SWR forderte er SPD und Grüne in Thüringen zur Zusammenarbeit auf: "Sie müssen endlich aufhören, mit der Linkspartei als erstem Partner zu verhandeln, sondern auch für Gespräche mit der CDU offen sein." Er hoffe, dass beide Parteien dann in der Lage seien, einen Ministerpräsidentenkandidaten zu präsentieren, "der auch für die CDU akzeptabel und unterstützbar ist".

Dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) wirft Caspary vor, die Ministerpräsidenten-Wahl "ohne Zwang" für diese Woche angesetzt gehabt zu haben. Es habe überhaupt keinen Grund dafür gegeben. "Er war geschäftsführend im Amt. Ich finde es schon abenteuerlich, wenn sich jemand einer Ministerpräsidenten-Wahl stellt, ohne überhaupt eine Chance für eine qualifizierte Mehrheit zu haben", so der CDU-Politiker aus Baden-Württemberg. Caspary hatte am Freitagmittag an der Präsidiumssitzung der Bundes-CDU in Berlin teilgenommen.

Dauer 2:33 min Daniel Caspary (CDU): "SPD und Grüne sollen endlich aufwachen" Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.

Grüne kritisieren Kramp-Karrenbauer

Die Thüringer Grünen kritisierten den Vorstoß von Kramp-Karrenbauer bereits. Fraktionschef Dirk Adams sagte, er glaube nicht, dass die CDU-Politikerin in der Position sei, Vorschläge oder Aufträge zu erteilen.

Dauer 1:02 min CDU-Präsidium stützt AKK Torsten Huhn berichtet aus Berlin

Kramp-Karrenbauer: Stabile Verhältnisse gestalten

Die CDU in Thüringen will statt Neuwahlen zunächst die parlamentarischen Möglichkeiten eines Neustarts ausloten. Sollte dies nicht möglich sein, seien Neuwahlen unausweichlich. Das hatte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Donnerstagabend nach stundenlangen Beratungen in Erfurt deutlich gemacht. Die Landes-CDU befürchtet, bei einer Neuwahl Verluste hinnehmen zu müssen.

Am Freitag dagegen sagte Kramp-Karrenbauer: "Es gibt jetzt Initiativen, die auch darauf abzielen, dass innerhalb des jetzt bestehenden Parlamentes klare Verhältnisse geschaffen werden können. Die CDU wird diese Initiativen nicht blockieren, sofern sie ihre Grundlagen, ihre Rahmenbedingungen, ihre Prinzipien entsprechend beibehalten kann."

Und sie fügte hinzu: "Wir sind uns jetzt auch einig gewesen, dass, wenn diese Initiativen jetzt scheitern, dass dann daraus unausweichlich Neuwahlen in Thüringen folgen werden." Ziel sei, stabile Verhältnisse für Thüringen zu gestalten.

Mohring gibt Amt auf

Der Fraktionschef der CDU in Thüringen, Mike Mohring, will nach dem Wahl-Eklat sein Amt aufgeben. Das kündigte Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk an. Demnach wird Ende Mai ein neuer Fraktionsvorstand gewählt. Mohring werde nicht wieder antreten.