Die Wahl eines Ministerpräsidenten mit Hilfe der AFD am Mittwoch war ein Tabubruch. Der Tabubruch kam zu früh, womit sich FDP-Chef Christian Lindner den Zorn der Götter zugezogen hat.

Der Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP), der am Mittwoch mit Hilfe der AfD in das Amt kam, will den Weg für Neuwahlen frei machen. Die Entscheidung gab er nach einem Gespräch mit Christian Lindner, dem Chef seiner Partei im Bund, bekannt.

Thomas Kemmerich (FDP) wurde mit Hilfe der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. Inzwischen will er den Weg für Neuwahlen frei machen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Es ist müßig zu spekulieren, ob und wieviel Christian Lindner in Berlin von den Vorgängen in Erfurt gewusst hat. Außer Zweifel steht, dass er – wie auch der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing – am Mittwoch nicht abgeneigt, ja geradezu elektrisiert wirkte ob des Gedankens, dass die FDP nach Jahrzehnten wieder einen Ministerpräsidenten stellt.

Der frühere Hoffnungsträger mit dem Nimbus eines Regierungsverweigerers und "Fridays for Future"-Hassers pokerte. Es würde schwer werden für den FDP-Kollegen in Thüringen, aber nicht unmöglich. Offenbar sah Christian Lindner nicht voraus, dass die Wucht der moralischen Entrüstung weniger Thomas Kemmerich oder den Thüringer CDU-Vorsitzenden Mike Mohring treffen würde als ihn. Dafür sorgte er höchstselbst durch einen amateurhaften Auftritt, seine angebliche Ahnungslosigkeit im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl.

Die Wahl eines Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD war ein Tabubruch. Jedes Tabu will früher oder später gebrochen werden. Politische Tabubrüche gelingen, wenn sie die Wünsche vieler Menschen widerspiegeln, sozusagen in der Luft liegen. Wer mit einem Tabubruch zu früh kommt, wird von den Göttern hart bestraft – in der Mythologie wie in der Politik.