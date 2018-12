Welche Rolle wird Friedrich Merz künftig in der CDU spielen? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Partei seit dessen Niederlage im Kampf um den Parteivorsitz. Uwe Lueb meint, dass Merz nach Höherem strebt.

Jobs in der Wirtschaft aufgeben und mit ganzer Kraft in die Politik gehen - so lautet das jüngste Angebot von Friedrich Merz an seine CDU. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt? Nicht unbedingt.

Merz weiß: Mit der Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer im Wettstreit um den Parteivorsitz sind seine Chancen, Kanzler zu werden, gesunken. Der CDU-Vorsitz ist nämlich das Sprungbrett schlechthin. Wer ihn innehat, hat das erste Zugriffsrecht, wenn es um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel geht.

Dauer 01:41 min Kommentar: Friedrich Merz als Minister? Text im Mod-Feld - daher ev auch falsche Längenberechnung durch DigAS

Warum wurde er nicht Stellvertreter?

Diese Startrampe hat Merz knapp verfehlt. Andere scheinen ihm nicht attraktiv oder aussichtsreich genug: Warum ist er nicht für einen Stellvertreterposten angetreten? Vielleicht, weil er es sich mit niemandem verderben wollte.

Aber wenigstens fürs Präsidium der CDU hätte er kandidieren können - hat er aber auch nicht. Klar, was ist das schon im Vergleich zu einem Ministeramt? Das allerdings traut er sich zumindest zu, sagt er - und fügt an, dass darüber aber Angela Merkel entscheide.

Der Druck auf die neue Vorsitzende wächst

Formal ja, aber politisch? In der Regel sind es die Parteivorsitzenden, die ihre Kandidaten fürs Kabinett benennen. Der Druck der Wirtschaftsliberalen und Konservativeren in der CDU auf Kramp-Karrenbauer dürfte zunehmen, sich für einen Minister Merz stark zu machen.

Rückt er ins Kabinett, ist alles denkbar. Hört Merkel doch vorzeitig auf, könnte Merz ihr nachfolgen. Das wäre umso wahrscheinlicher, wenn Kramp-Karrenbauer dann nicht selbst dem Kabinett angehört.

Und sollte Merz erst mal übergangsweise Kanzler werden, kann ihm die Kandidatur zur regulären Wahl kaum mehr jemand nehmen. Mit seinem wohl-verpackten Minister-Angebot bastelt Merz an seiner neuen Startrampe. Wer das denkt, ist keineswegs ein Schelm.