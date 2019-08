Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in El Paso in Texas sind 20 Menschen getötet worden. In Dayton im Bundesstaat Ohio hat ein Schütze neun Menschen getötet, er selbst kam auch ums Leben.

Die Attacke in El Paso ereignete sich am Samstag: Dort schoss ein Mann in einem Supermarkt und auf dem Parkplatz davor wild um sich. 20 Menschen wurden getötet, weitere 26 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der mutmaßliche Schütze wurde verhaftet. Dauer 0:39 min Festnahme nach tödlichen Schüssen in Texas Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum sind in der Grenzstadt El Paso im US-Bundesstaat Texas 20 Menschen getötet worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Er könnte laut Polizei aus Hass gehandelt haben. Es handelt sich den Behörden zufolge um einen 21-jährigen Weißen. Laut Polizei wurde ein Schriftstück sichergestellt, das auf ein sogenanntes Hass-Verbrechen hindeute. Es sei aber noch nicht bestätigt, dass es auch von dem 21-Jährigen stamme. US-Präsident Donald Trump sprach von einem Akt der Feigheit. Schütze in Dayton von Polizisten erschossen dpa Bildfunk picture alliance/John Minchillo/AP/dpa In der Nacht zum Sonntag dann wieder Schüsse, diesmal in der Stadt Dayton im US-Staat Ohio nahe einer Bar im Zentrum der Stadt. Dabei wurden neun Menschen und der mutmaßliche Schütze getötet. Es gebe mindestens 16 Verletzte, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige habe mehrere Ladungen aus einem Gewehr abgefeuert, so die Polizei. Einsatzkräfte seien aber in der Nähe gewesen und hätten die Situataion schnell beenden können - sie erschossen den Tatverdächtigen. Das FBI sei eingeschaltet worden. Die Polizei rief mögliche Augenzeugen auf, sich zu melden. Zu den möglichen Motiven des Täters und zu dessen Identität wurde zunächst nichts bekannt.