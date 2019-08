per Mail teilen

Bei einer Explosion in der Innenstadt Kairos sind nach offiziellen Angaben mindestens 19 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit. Vor dem staatlichen Krebsforschungsinstitut seien mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen, danach habe es die Explosion gegeben. Ägyptische Medien berichteten, in der Nähe des Institutes sei ein lauter Knall zu hören gewesen und Feuer ausgebrochen. In der Gegend befinden sich mehrere Regierungsgebäude.