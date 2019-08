Mindestens 14 Tote bei Explosion in Kabul

per Mail teilen

Bei einem Autobomben-Anschlag auf ein Polizeigebäude in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Mehr als 140 Menschen wurden nach Angaben der Regierung verletzt. Die meisten der Opfer waren Zivilisten. Ein Selbstmordattentäter hatte sich mit einem mit Sprengstoff beladenen Auto vor dem Polizeigebäude in die Luft gesprengt. Die radikalen Taliban reklamierten den Anschlag für sich. Die USA verhandeln derzeit mit den Taliban über Frieden in Afghanistan, um den Abzug ihrer Truppen aus dem Land zu ermöglichen. Der zuständige US-Sonderbeauftragte hatte gestern noch von guten Fortschritten gesprochen.