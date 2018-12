Millionenstrafe für Nordkorea im Fall Warmbier

per Mail teilen

Der nordkoreanische Staat soll rund 440 Millionen Euro an die Familie des toten US-Studenten Otto Warmbier zahlen. Das hat ein Bundesgericht in Washington entschieden. Die Regierung des Landes sei verantwortlich für den Tod des 21-Jährigen. Warmbier war 2016 auf einer Gruppenreise durch Nordkorea wegen eines angeblichen Diebstahls festgenommen und verurteilt worden. Ein Jahr später wurde er - im Wachkoma liegend - in die USA zurückgeschickt, wo er starb. Seine Familie sagt, er sei gefoltert worden.