Millionenschaden durch falsche Polizisten in Baden-Württemberg

Betrügereien, bei denen sich Kriminelle als falsche Polizisten ausgeben, haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg stark zugenommen. Die Zahl der angezeigten Fälle habe sich im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 7.000 verdreifacht, teilte das Innenministerium mit. In knapp 200 Fällen seien meist ältere Menschen um 6,8 Millionen Euro gebracht worden. Bei der Betrugsmasche geben sich Täter am Telefon als Polizisten aus und bringen ihre Opfer dazu, Wertsachen an angebliche Kollegen zu übergeben.