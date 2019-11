Millionenbußgeld gegen Deutsche Wohnen

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen muss wegen Datenschutz-Verstößen ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Das Unternehmen archiviere unerlaubterweise Mieter-Daten, teilte die Berliner Datenschutzbehörde mit. Es handle sich um Sozial- und Krankenversicherungsdaten, Arbeitsverträge oder Informationen über die finanziellen Verhältnisse der Mieterinnen und Mieter. Das Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro sei nach derzeitigem Kenntnisstand das bisher höchste in Deutschland auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung, so die Behörde weiter. Deutsche Wohnen will den Bescheid gerichtlich prüfen lassen. Nach Angaben des Unternehmens seien Veränderungen bei der Archivierung eingeleitet worden. Die Deutsche Wohnen ist eines der größten Immobilienunternehmen in Deutschland.