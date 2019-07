Ermittler in Österreich und in Deutschland versuchen, einen mutmaßlichen Millionenbetrug im Internet aufzuklären. Betrüger sollen mit unseriösen Geldanlage-Plattformen einen Millionenschaden angerichtet haben - mehrere tausend Opfer seien im Schnitt um je 40.000 Euro betrogen worden, das berichten der NDR und der Saarländische Rundfunk. Der Hauptverdächtige sitze in Wien in Untersuchungshaft, einige weitere Beschuldigte seien noch auf der Flucht.