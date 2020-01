Millionen feiern Silvester in Deutschland

Millionen Menschen haben in Deutschland den Jahreswechsel gefeiert. Die größte Silvesterparty fand in Berlin am Brandenburger Tor statt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Feuerwehr in der Nacht zu mehreren Einsätzen wegen Silvesterknallern ausgerückt. In Mannheim demonstrierten rund 250 syrische Flüchtlinge gegen den Auftritt eines Sängers. Der soll in seinen Liedern den syrischen Diktator Assad verherrlichen. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz, auf dem ein Feuerwerksverbot galt, feierten tausende Menschen friedlich. Im Umfeld wurden aber Polizisten mit Silvesterraketen beschossen. 23 mutmaßliche Täter wurden angezeigt.