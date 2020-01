Millionen Arbeiter streiken in Indien

Millionen von Arbeiter haben in Indien gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung gestreikt. In Neu Delhi und weiteren indischen Städten gingen die Menschen auf die Straße und protestierten so vor allem gegen den geplanten Verkauf der Fluggesellschaft Air India und weiterer staatlicher Unternehmen. Indische Gewerkschaften befürchten, dass dadurch hunderttausende Arbeitsplätze wegfallen. Die Regierung von Premierminister Narendra Modi will die Unternehmen nach eigenen Angaben verkaufen, weil sie seit Jahren Verluste machen.