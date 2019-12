per Mail teilen

Ein chilenisches Militärflugzeug ist auf dem Flug in die Antarktis verschollen. An Bord waren 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere. Die Maschine war am Nachmittag chilenischer Zeit gestartet, zwei Stunden später ist der Kontakt zur Luftwaffe abgebrochen. Ein Militärsprecher sagte, das Flugzeug sei verunglückt. Mehrere Flugzeuge und Schiffe suchen mittlerweile nach der Maschine.