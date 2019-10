Militäreinsatz in Nordsyrien: Erdogan droht EU

Wegen Kritik an seinem Militäreinsatz gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Europäischen Union gedroht. Sollte die EU versuchen, die Operation als Invasion darzustellen, sei die Aufgabe der Türkei einfach: Sie werde die Türen öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge würden in die EU kommen. Erdogan hat schon im September angedroht, die Flüchtlinge in seinem Land nicht mehr zu halten. Damals ging es um mehr finanzielle Hilfen aus der EU, mit der die Türkei 2016 einen Flüchtlingspakt abgeschlossen hat. Die Regierung in Ankara will in Nordostsyrien eine Sicherheitszone einrichten und dort syrische Flüchtlinge ansiedeln, die sich derzeit in der Türkei aufhalten.