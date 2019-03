per Mail teilen

Die letzte Enklave des selbsternannten Islamischen Staat ist gefallen. "Baghus ist frei", schreibt Mustafa Bali, der Sprecher der SDF, der Syrischen Demokratischen Streitkräfte, im Kurznachrichtendienst Twitter. Doch das ist nicht das Ende der Dschihadisten.

Der militärische Sieg über den IS sei errungen. Der Kampf gegen die Dschihadisten gehe jedoch weiter, fährt Bali fort, so lange bis sie vollständig besiegt seien.

Terrormiliz hat Minen und Sprengfallen gelegt

Noch immer halten sich IS-Kämpfer in dem zersiedelten Gebiet nahe des Euphrat auf und leisten Widerstand. Anfang der Woche hatten die von den USA unterstützten SDF einen Großteil der Siedlung von Baghus eingenommen. Seitdem durchkämmen ihre Einheiten das Gebiet auf der Suche nach verbleibenden Kämpfern. Sie kommen langsam voran, denn der IS hat Minen und Sprengfallen gelegt.

IS hatte einst ein Drittel Syriens unter Kontrolle



Wochenlang haben die mehrheitlich kurdischen Einheiten der SDF Baghus belagert. Immer wieder mussten sie ihre Offensive stoppen, um Zivilisten die Flucht zu ermöglichen.

Auf dem Höhepunkt seiner Macht hatte der IS ein Drittel Syriens unter seiner Kontrolle. Auch wenn die Dschihadisten in Baghus besiegt sind – ein Ende des IS bedeutet das nicht. Experten schätzen, dass mehrere Tausend im Irak und Syrien untergetaucht sind.

Ist der IS jetzt besiegt? Im Audio erklärt SWR-Korrespondentin Sabine Rossi, warum die IS-Ideologie noch lange nicht ausgelöscht sein wird.