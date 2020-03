Der milde Winter hat die Heizkosten in Deutschland sinken lassen. Haushalte, die mit Gas heizen, können nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon in dieser Heizperiode im Vergleich zum Vorjahr bis zu 100 Euro sparen. Gleichzeitig kritisieren Verbraucherschützer, dass die Gasversorger ihre gesunkenen Einkaufspreise bislang nicht an die Kunden weitergegeben. Die Preise gingen seit 2018 immer weiter zurück, so die Verbraucherzentrale NRW - das komme bei den Kunden aber nicht an.