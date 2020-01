Migrationsbericht: Hochschulen werden internationaler

Deutschlands Hochschulen werden internationaler. Das geht aus dem Migrationsbericht der Bundesregierung hervor, aus dem die "Leipziger Volkszeitung" zitiert. Danach waren im vergangenen Wintersemester mehr als 300.000 junge Ausländer an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Insgesamt hat sich die Zahl der Ausländer, die in Deutschland einen Hochschulabschluss gemacht haben, seit Ende der 1990er Jahre verfünffacht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) spricht in der Zeitung von einer guten Nachricht. Die Anstrengungen für einen starken Wissenschaftsstandort trügen Früchte, so die CDU-Politikerin.