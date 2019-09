per Mail teilen

In Italien sind drei Migranten festgenommen worden, die in libyschen Lagern andere Flüchtlinge gefoltert haben sollen. Die Polizei spricht von Schlägen, Elektroschocks, Vergewaltigung und Erpressung. Insassen des Lagers seien systematisch schikaniert worden und hätten kaum zu essen und zu trinken bekommen, einige sollen verhungert sein. Die Verdächtigen sollen sich auf ein Rettungsschiff geschmuggelt haben und so nach Italien gekommen sein. Dort wurden sie offenbar von früheren Opfern erkannt.