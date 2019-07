Migranten überwinden Melilla-Grenzzaun

Etwa 50 Migranten ist es gelungen, die Grenzzäune zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu stürmen. Rund 150 weitere Flüchtlinge wurden nach Behördenangaben von Grenzpolizisten gestoppt. Dabei wurden sechs Beamte leicht verletzt, ein Migrant brach sich ein Bein. Bereits Mitte Mai hatten es ebenfalls rund 50 Flüchtlinge geschafft, auf diesem Weg EU-Gebiet zu erreichen. Ein Sprecher des spanischen Regierungsgesandten in Melilla erklärte aber, der Druck an der Grenze sei in diesem Jahr insgesamt nicht sehr groß. Mellila liegt wie die zweite spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste. Rund um die beiden Städte befinden sich die einzigen EU-Außengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent.