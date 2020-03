per Mail teilen

An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Migranten und Einsatzkräften gekommen. Die Lage scheint sich zuzuspitzen.

In der Nacht zu Samstag sollen dort Schüsse gefallen sein. Das griechische Fernsehen zeigt ein Video, in dem zu sehen ist, wie türkische Soldaten Flüchtlinge mit Schlägen und Tritten Richtung Grenze treiben. Zu sehen ist außerdem, dass von der Türkei aus Rauchbomben und Tränengas in Richtung der griechischen Grenzsoldaten abgefeuert werden.

Auch aus der Ägäis wird ein aggressiver Vorfall zwischen Booten der griechischen und der türkischen Küstenwache gemeldet. Dabei soll die türkische Wasserpolizei ein griechisches Boot der Küstenwache abgedrängt und dabei riskante Manöver vollführt haben.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte dem US-Sender CNN, der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei sei "tot".

An der griechisch-türkischen Grenze spitzt sich die Lage zu.

Tausende Flüchtlinge im Grenzgebiet

In dem Grenzstreifen zwischen der Türkei und Griechenland hielten sich bisher mehrere Tausend Flüchtlinge auf. Sie hatten sich seit vergangenem Samstag auf den Weg dorthin gemacht, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärt hatte, die Grenze nach Griechenland sei geöffnet.

Griechenland wehrt die Migranten jedoch ab und hatte in den vergangenen Tagen unter anderem Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor erklärt, 1.000 Spezialkräfte an die Grenze schicken zu wollen.

Erdoğan telefoniert mit Merkel wegen Flüchtlingsabkommen

Am Freitagabend forderte Erdoğan in einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel türkischen Angaben zufolge, das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union zu überarbeiten. Es funktioniere nicht mehr.

Das Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass die Türkei verhindert, dass Migranten über die Grenze in die EU kommen. Im Gegenzug bekommt die Türkei sechs Milliarden Euro für die dort lebenden 3,6 Millionen Flüchtlinge. Erdoğan will am Montag zu Gesprächen nach Brüssel kommen.