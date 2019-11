Migranten der Ocean Viking dürfen in Messina an Land

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" darf die italienische Stadt Messina anlaufen. Die 213 Migranten dürften dort an Land, teilt das italienische Innenministerium mit. Das Schiff hatte sie in der vergangenen Woche an Bord genommen. Die beiden Seenotrettungsschiffe "Open Arms" und "Eitamari" warten dagegen weiterhin darauf, dass ihnen ein sicherer Hafen zugewiesen wird. Die beiden Schiffe haben derzeit rund 150 Migranten an Bord. Währenddessen geht vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa die Suche nach Vermissten weiter. Ein völlig überladenes Boot war wenige Meter vor der Küste gekentert. Die italienische Küstenwache hat knapp 150 Menschen aus dem Wasser gerettet, darunter drei Kinder.