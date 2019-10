Der Hausgerätehersteller Miele will bis Ende 2021 240 Stellen in Deutschland streichen. Bis 2025 sollen dann weitere 650 Stellen im Werk in Gütersloh wegfallen. Das hat ein Miele-Sprecher angekündigt. Er begründete den Arbeitsplatzabbau mit der aggressiven Preisstrategie asiatischer Konkurrenten und mit den Veränderungen der Märkte durch die Digitalisierung. Das Familienunternehmen Miele beschäftigt gut 11.000 Mitarbeiter in Deutschland. Weltweit sind es rund 20.000.