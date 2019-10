In Mexiko hat die Militärpolizei 2.000 Migranten auf dem Weg in die USA gestoppt und zur Umkehr gezwungen. Die Menschen aus Afrika, der Karibik und Zentralamerika waren vom Süden Mexikos aus zu Fuß Richtung Norden unterwegs. Die mexikanische Regierung löste damit eine Zusage an die Regierung in Washington ein, die Migration aus anderen Ländern in die USA zu verhindern. Im Gegenzug verzichtete US-Präsident Donald Trump auf angedrohte Zölle.