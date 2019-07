Meuthen will erneut für AfD-Parteivorsitz kandidieren

Die Karlsruher Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz wird nicht neue Vorsitzende der Frauen-Union in Baden-Württemberg. Die CDU-Politikerin unterlag am Samstag in Urbach (Rems-Murr-Kreis) in einer Kampfabstimmung der gelernten Journalistin Susanne Wetterich. Schütz erhielt 17 Stimmen weniger als ihre Gegenkandidatin. mehr...