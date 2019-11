Merkel will mehr E-Autos

per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will erreichen, dass die Menschen in Deutschland mehr Elektro-Autos kaufen. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte sie, der Staat und die Industrie sollten gemeinsam Kaufprämien finanzieren. Ebenfalls mit Unterstützung der Industrie solle die Zahl der Ladestationen bis 2030 auf eine Million ausgebaut werden. Diese Vorhaben sind Teil des Klima-Pakets, auf das sich die Große Koalition kürzlich geeinigt hat. Morgen findet im Kanzleramt der zweite Auto-Gipfel statt. Neben den genannten Themen soll es dabei auch um die Auswirkungen des Mobilitätswandels auf die Arbeitswelt gehen - deshalb sind zu der Besprechung auch Vertreter von Autozulieferfirmen eingeladen.