Merkel will auch eine Art Windbürgergeld

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist dafür, Menschen in der Umgebung neuer Windkraftanlagen oder Stromleitungen Geld zu zahlen. Merkel sagte, wer in seiner direkten Umgebung an der Erzeugung erneuerbarer Energien beteiligt sei, der sollte auch am Gewinn beteiligt werden. Sie unterstützt damit prinzipiell den Vorschlag der SPD für ein sogenanntes Windbürgergeld. Der Ausbau der Windenergie ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Viele Windkraftprojekte verzögern sich oder scheitern, weil Anwohner sie blockieren.