Merkel sieht Handlungsbedarf bei Verteilung von Bootsflüchtlingen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht bei der Verteilung von Bootsflüchtlingen noch viel Handlungsbedarf für Europa. Das hat sie am Montagabend nach einem Treffen mit Italiens Premierminister Giuseppe Conte in Rom gesagt. Es brauche mehr Länder, die sich an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligten. Man könne dieses Thema nicht jedes Mal von Neuem diskutieren, so Merkel. Die EU-Staaten haben 2015 beschlossen, bis zu 160.000 Asylbewerber in Europa umzuverteilen, um Italien und Griechenland zu entlasten. Staaten wie Tschechien, Ungarn und Polen weigern sich aber, im Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge aufzunehmen.