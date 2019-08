Merkel reist nach Ungarn

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Vormittag in Ungarn an den Feierlichkeiten zur Grenzöffnung vor 30 Jahren teil. Ungarn hatte am 19. August 1989 mehrere Stunden lang seine Grenze bei der Stadt Sopron geöffnet. Mehr als 600 DDR-Bürgerinnen und -Bürger - viele von ihnen Urlauber - nutzten dies zur Flucht über Österreich nach Deutschland. Weniger als drei Monate später fiel die Berliner Mauer. Merkel hat Ungarn bereits am Wochenende für die Grenzöffnung gedankt. So sei das Wunder der Deutschen Einigung möglich geworden.